Глава Туркменистана приветствовал обновленный парламент

АШХАБАД, 2 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 марта Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в первом заседании национального парламента нового, 6-го созыва, выборы в который прошли в стране 25 марта.

Выступая перед депутатами Меджлиса, туркменский лидер обозначил важнейшие задачи, стоящие перед государством и обществом, и определил направления дальнейшего развития страны, в их числе были представлены реализация государственных программ, направленных на дальнейшее преобразование и социальное экономическое развитие страны, совершенствование всех сфер национальной экономики, реализация внешнеполитической стратегии государства на принципах открытости, равноправия и добрососедства со всеми странами мира.

Далее в ходе встречи был избран новый руководящий состав национального парламента.

Так, был утвержден состав Мандатной комиссии для подтверждения полномочий новых депутатов Меджлиса. Комиссия на основе документов, предоставленных Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, проверила полномочия депутатов, избранных в состав шестого созыва Меджлиса и из 125 избранных депутатов признала полномочия 125. Из них – 31 женщина, что составляет 25 процентов от общего числа парламентариев.

Далее было проведено голосование по избранию председателя Меджлиса Туркменистана, по итогам которого эту должность заняла депутат избирательного округа №7 "Гунеш" города Ашхабада Г.Маммедова.

На должность заместителя председателя (вице-спикера) парламента была избран депутат по избирательному округу №1 "Гарашсызлык" города Ашхабада К.Бабаев.

Председателем Счетной комиссии стал депутат Б.Сейлов.

Также были назначены новые руководители парламентских комитетов:

Юсупгулы Эшшаев - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека;

Ресулберды Маммедов - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по законодательству и его нормам;

Сердар Джораев - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по экономическим вопросам;

Гурбанмырат Ашыров Дурдымырадович - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по социальной политике;

Гахрыман Розыев - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодежной политике;

Азат Сейдибаев - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу;

Мердан Туваков - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по международным и межпарламентским связям;

Максатберди Гурбанов - председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по работе с органами местной представительной власти и самоуправления.

ИП "ТУРКМЕНинформ"