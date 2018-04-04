Туркменистан и Вьетнам обсудили пути активизаци сотрудничества

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 апреля в Ханое был проведен 1-й раунд политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств Туркменистана и Вьетнама, для участия в котором в страну прибыла делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили пути активизации межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, спорта, туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"