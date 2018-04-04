Глава Туркменистана поздравил коллегу из Египта

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Эль-Сиси с поздравлениями по случаю его переизбрания на высший государственный пост.

В своем послании туркменский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности во имя дальнейшего прогресса и процветания дружественной страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"