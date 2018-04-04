Силовики отчитались за январь-март

АШХАБАД, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 апреля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

В ходе встречи руководители военных и правоохранительных органов представили отчеты о текущем положении дел во вверенныхим структурах за истекший период года и ходе совершенствования служебных и бытовых условий служащих.

Также туркменский лидер подписал Указ о вручении боевых знамен новым воинским частям Вооруженных Сил страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"