Туркменская делегация вернулась из Ирака

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел вернулась из Ирака, где 2 апреля в Багдаде был проведен очередной раунд двусторонних политических консультаций по линии МИД.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего развития туркмено-иракского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"