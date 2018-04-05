Делегация Туркменистана отправилась в Иорданию

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана отправилась с визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

Целью поездки является участие в предстоящих 4-5 апреля в Аммане туркмено-иорданских политических консультациях по линии МИД и ряде двусторонних встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития межгосударственного сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как политика, экономика и торговля, селськое хозяйство, транспорт, энергетика, наука, образование, культура, спорт и туризм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"