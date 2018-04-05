Новый посол Эстонии приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля новый председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова приняла по поручению главы государства верительные грамоты у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонской Республики Хейти Мяемеэса.

В ходе встречи новый глава дипмиссии Эстонии был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов развития туркмено-эстонского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Хейти Мяемеэс сменит в должности Яана Рейнхольда, работавшего в стране с октября 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"