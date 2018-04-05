Туркменский лидер провел встречу с представителем компании "John Deere"

АШХАБАД, 5 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с руководителем подразделения сельского хозяйства и садово-паркового оборудования компании "John Deere" (Швейцария) Марквартом фон Пентцем.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы поставок в Туркменистан производимых компанией новейших видов зерноуборочных и хлопкоуборочных комбайнов, которые соответствуют почвенно-климатическим условиям страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"