Туркменистан сменит послов в странах Бенилюкс

АШХАБАД, 6 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ об освобождении Аты Сердарова от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Бельгия (город Брюссель), Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Великом Герцогстве Люксембург, Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве Нидерланды.

А.Сердаров также уйдет с постов главы представительства Туркменистана при Европейском Союзе и Постоянного представителя Туркменистана при организации по запрещению химического оружия.

Данные изменения обусловлены переходом на другую работу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"