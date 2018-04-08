Глава государства поздравил туркменистанцев с Днем здоровья

АШХАБАД, 7 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю Всемирного дня здоровья.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Всемирный день здоровья как торжество принципов дружбы и мира, спорта и гуманизма занимает особое место в национальном календаре, символизируя единство и сплоченность нашего общества. Проведение в этот день массовых физкультурно-спортивных, оздоровительных, культурных акций демонстрирует на весь мир имидж нашего независимого государства как страны здоровья и воодушевленности.



Широкий размах организуемых мероприятий по случаю этого дня, в особенности успешное продолжение стартовавших от древнего Амуля веломарафона и легкоатлетического кросса по маршруту Великого Шелкового пути, олицетворяют созидательную энергию нашей эпохи.



Социально-экономический потенциал, культурное развитие страны тесно связаны с благополучием народа, здоровьем общества, гармоничным физическим и духовным развитием поколений. Так, в соответствии с девизом "Государство – для человека!" мы реализуем масштабные реформы во всех сферах государственной жизни, развиваем предпринимательство, обеспечиваем достойный уровень жизни населения, строим прекрасные поселки, села, возводим современные промышленные комплексы.



Руководствуясь принципом "Здоровье народа – богатство страны", мы уделяем большое внимание развитию массовой физкультуры, олимпийского движения, спорта, обуславливая воспитание физически и духовно здоровых поколений.

За короткий срок возведены отвечающие мировым стандартам крупные спортивные и конные комплексы, стадионы, спортшколы, Олимпийский городок, другие объекты спортивной инфраструктуры. Наряду с этим, проделана колоссальная работа по созданию передовой системы здравоохранения путем строительства в Ашхабаде и велаятских центрах медицинских учреждений, профильных госпиталей, санаториев, оснащенных инновационными технологиями.



Будучи членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, наше суверенное государство вносит весомый вклад и в развитие мирового олимпийского движения. V Азиатские игры в закрытых помещениях и боевым искусствам продемонстрировали колоссальный спортивный потенциал страны.



В год, девиз которого "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", на высоком уровне проведем международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", а также чемпионат мира по тяжелой атлетике. Убежден, что эти состязания международного уровня, которые войдут в историю спорта, еще более приумножат мировой авторитет Туркменистана.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, больших успехов в работе!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"