Проведено очередное заседание Кабинета Министров

АШХАБАД, 8 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

На мероприятии были обсуждены такие актуальные вопросы жизни государства, как текущее положение дел в сферах экономики и торговли, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и медицинской промышленности и других, ход реализации принятых национальных программ и строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки были объявлены строгие выговоры и предупреждения вице-премьеру Б.Аннамередову, заместителю Председателя Кабинета Министров М.Бабаеву, вице-премьерам Д.Амангелдиеву и К.Дурдымырадову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"