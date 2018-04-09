Ашхабад посетил глава МИД Северной Кореи

АШХАБАД, 9 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 апреля глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо.

В ходе встречи министры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и КНДР, вопросы активизации взаимодействия по линии МИД и на международной арене.

ИП "ТУРКМЕНинформ"