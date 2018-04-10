В Ашхабаде проведен очередной раунд туркмено-узбекских политконсультаций

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля в Ашхабаде был проведен очередной раунд политконсультаций по линии внешнеполитических ведомств Туркменистана и Узбекистана, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Абдужабаром Абдувахитовым.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, машиностроения, сельского и водного хозяйства, электроэнергетики, ТЭК, обеспечения безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"