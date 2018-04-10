Обсуждены вопросы углубления межпарламентского сотрудничества между Туркменистаном и РФ

АШХАБАД, 10 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 апреля председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова провела телефонный разговор с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Беседа была посвящена вопросам развития сотрудничества между законодательными органами двух стран, а также В.Матвиенко пригласила туркменских парламентариев принять участие в 47-м заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"