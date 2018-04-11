Избран новый руководитель Торгово-промышленной палаты Туркменистана

АШХАБАД, 11 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 апреля в Ашхабаде было проведено заседание правления Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Встреча была организована с целью рассмотрения задач по дальнейшему развитию деятельности ТПП в контексте резкой критики Президента Туркменистана в адрес руководителя Палаты на состоявшемся в минувшую пятницу заседании правительства.

В данной связи в соответствии с Уставом правления ТПП Б.Гылыджов был освобожден от должности председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана и председателя правления ТПП, на его место в результате голосования был избран заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана О.Гурбанназаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"