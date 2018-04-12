Новый посол Туркменистана приступает к работе в Казахстане

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Тойли Комеков вручил верительные грамоты Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

В ходе аудиенции глава Казахстана и его гость обсудили текущее состояние и персективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Тойли Комеков был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Казахстан решением главы государства 24 марта текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"