advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
13.04.2018 / 15:20 msk / 17:20 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава государства провел расширенное заседание правительства
12.04.2018 12:49

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, посвященное социально-экономическим показателям развития страны в январе-марте текущего года.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты о положении дел в различных отраслях национальной экономики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также туркменский лидр произвел ряд новых назначений и кадровых перестановок.

В частности, рост ВВП страны составил 6,2 процента, в том числе в промышленном комплексе увеличился на 4,6 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,5 процента, торговле – на 7,6 процента, сельском хозяйстве – на 3,2 процента, в сфере услуг – на 10,1 процента.

В связи с переходом на другую работу был освобожден от занимаемой должности вице-премьер по вопросам торговли Оразмырат Гурбанназаров (который возглавит Торгово-промышленную палату), на его пост в правительстве заступит прежний глава Высшей контрольной палаты Чары Гылыджов. Новым председателем Высшей контрольной палаты станет Гадыргелди Мушшиков, прежний председатель правления акционерно-коммерческого банка "Сенагат". Указом главы государства на должность руководителя этого банка назначен Тачмухаммет Тачмухаммедов.

Вице-премьеры Максат Бабаев и Байрам Аннамередов освобождены от должностей заместителей Председателя Кабинета Министров по вопросам ТЭК и транспорта и связи соответственно в связи с переходом на работу, связанную со строительством газопровода ТАПИ.

Новым вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль, назначен Мыратгелди Мередов, занимавший должность заведующего отделом Кабинета Министров. Вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи, теперь станет Мамметхан Чакыев, прежний директор Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

В свою очередь, на пост директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями туркменский лидер назначил М.Худайкулыева.

Ведомство промышленности Туркменистана указом главы государства будет руководить Хошгелди Мергенов, освобожденный от обязанностей заместителя руководителя этого министерства.

Также от занимаемой должности по состоянию здоровья был освобожден министр автомобильного транспорта Максат Айдогдыев, его обязанности временно будет исполнять его прежний заместитель Джумагелди Гараев.

Также были объявлены выговоры хякиму Балканского велаята С.Сатлыкову (за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения работ, предусмотренных в Национальной сельской программе, и ослабление контроля над подготовкой к севу сахарной свеклы), хякиму Ахалского велаята Шохрату Амангелдиеву (за низкие темпы строительства объектов в Каахкинском и Тедженском этрапах), хякиму Дашогузского велаята Маммету Байрамгулыеву (за недочеты по вопросам возведения в велаяте объектов, запланированных в Национальной сельской программе, а также обеспечению жителей чистой питьевой водой), хякиму Лебапского велаята Тангрыгулы Атахаллыеву (в связи с низкими темпами строительства объектов социально-бытового назначения в Дяневском, Чарджевском, Саятском и Койтендагском этрапах) и хякиму Марыйского велаята Довранберди Аннабердиеву (за низкие темпы строительства объектов в Байрамалийском, Векилбазарском, Каракумском и Сакарчагинском этрапах).

От должности заместителя хякима Мургабского этрапа Марыйского велаята как не справившийся с возложенными на него обязанностями был освобожден Бегмырат Сувханов, на его место был назначен Гуванч Бердиев.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над выполнением Национальной сельской программы, а также качеством проводимых строительных работ Президент Туркменистана объявил выговор министру строительства и архитектуры Сойенчназару Селимову.

Выговор получил и курирующий Дашогузский велаят и сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

В связи с неудовлетворительным ходом развития сферы селького хозяйства и АПК глава государства принял решение присоединить Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана к Министерству сельского и водного хозяйства Туркменистана.

Также прозвучали отчеты руководителей силовых ведомств о выявленных случаях злоупотребления служебными полномочиями и взяточничества среди руководителей ряда государственных предприятий и организаций, против которых возбуждены уголовные дела.

Новыми заместителями министра внутренних дел страны вместо назначенных на посты начальников управления полиции Балканского велаята Язмырата Абаева и Дашогузского велаята Ораздурды Суханова были назначены полковник Довлетгелди Мередов и подполковник полиции Мердан Мырадов, ранее являвшийся ректором Института МВД (новым руководителем вуза стал генерал-майор полиции Чарымырат Аманов).

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Туркменистане состоялись очередные парламентские выборы
Туркменский лидер объявил праздничную амнистию
В Туркменистане объявили очередной армейский призыв
В Туркменистане определили самую красивую студентку
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на церемонии по случаю начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ
Обзор прессы с 19 по 25 февраля
24.02.2018
"Rai Tre" назвала Туркменистан лучшем направлением для туризма в 2018 году
Обзор прессы с 1 по 7 января
08.01.2018
Энергетики Дашогузского велаята перевыполняют плановые показатели
Обзор прессы с 30 октября по 5 ноября
01.11.2017
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета старейшин (Ахалский велаят, 9 октября 2017 года)
Обзор прессы с 9 по 15 октября
10.10.2017
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2018 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿