Глава государства провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 12 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, посвященное социально-экономическим показателям развития страны в январе-марте текущего года.

В ходе мероприятия вице-премьеры и ответственные руководители представили отчеты о положении дел в различных отраслях национальной экономики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также туркменский лидр произвел ряд новых назначений и кадровых перестановок.

В частности, рост ВВП страны составил 6,2 процента, в том числе в промышленном комплексе увеличился на 4,6 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,5 процента, торговле – на 7,6 процента, сельском хозяйстве – на 3,2 процента, в сфере услуг – на 10,1 процента.

В связи с переходом на другую работу был освобожден от занимаемой должности вице-премьер по вопросам торговли Оразмырат Гурбанназаров (который возглавит Торгово-промышленную палату), на его пост в правительстве заступит прежний глава Высшей контрольной палаты Чары Гылыджов. Новым председателем Высшей контрольной палаты станет Гадыргелди Мушшиков, прежний председатель правления акционерно-коммерческого банка "Сенагат". Указом главы государства на должность руководителя этого банка назначен Тачмухаммет Тачмухаммедов.

Вице-премьеры Максат Бабаев и Байрам Аннамередов освобождены от должностей заместителей Председателя Кабинета Министров по вопросам ТЭК и транспорта и связи соответственно в связи с переходом на работу, связанную со строительством газопровода ТАПИ.

Новым вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль, назначен Мыратгелди Мередов, занимавший должность заведующего отделом Кабинета Министров. Вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи, теперь станет Мамметхан Чакыев, прежний директор Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

В свою очередь, на пост директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями туркменский лидер назначил М.Худайкулыева.

Ведомство промышленности Туркменистана указом главы государства будет руководить Хошгелди Мергенов, освобожденный от обязанностей заместителя руководителя этого министерства.

Также от занимаемой должности по состоянию здоровья был освобожден министр автомобильного транспорта Максат Айдогдыев, его обязанности временно будет исполнять его прежний заместитель Джумагелди Гараев.

Также были объявлены выговоры хякиму Балканского велаята С.Сатлыкову (за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения работ, предусмотренных в Национальной сельской программе, и ослабление контроля над подготовкой к севу сахарной свеклы), хякиму Ахалского велаята Шохрату Амангелдиеву (за низкие темпы строительства объектов в Каахкинском и Тедженском этрапах), хякиму Дашогузского велаята Маммету Байрамгулыеву (за недочеты по вопросам возведения в велаяте объектов, запланированных в Национальной сельской программе, а также обеспечению жителей чистой питьевой водой), хякиму Лебапского велаята Тангрыгулы Атахаллыеву (в связи с низкими темпами строительства объектов социально-бытового назначения в Дяневском, Чарджевском, Саятском и Койтендагском этрапах) и хякиму Марыйского велаята Довранберди Аннабердиеву (за низкие темпы строительства объектов в Байрамалийском, Векилбазарском, Каракумском и Сакарчагинском этрапах).

От должности заместителя хякима Мургабского этрапа Марыйского велаята как не справившийся с возложенными на него обязанностями был освобожден Бегмырат Сувханов, на его место был назначен Гуванч Бердиев.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над выполнением Национальной сельской программы, а также качеством проводимых строительных работ Президент Туркменистана объявил выговор министру строительства и архитектуры Сойенчназару Селимову.

Выговор получил и курирующий Дашогузский велаят и сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев.

В связи с неудовлетворительным ходом развития сферы селького хозяйства и АПК глава государства принял решение присоединить Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана к Министерству сельского и водного хозяйства Туркменистана.

Также прозвучали отчеты руководителей силовых ведомств о выявленных случаях злоупотребления служебными полномочиями и взяточничества среди руководителей ряда государственных предприятий и организаций, против которых возбуждены уголовные дела.

Новыми заместителями министра внутренних дел страны вместо назначенных на посты начальников управления полиции Балканского велаята Язмырата Абаева и Дашогузского велаята Ораздурды Суханова были назначены полковник Довлетгелди Мередов и подполковник полиции Мердан Мырадов, ранее являвшийся ректором Института МВД (новым руководителем вуза стал генерал-майор полиции Чарымырат Аманов).

ИП "ТУРКМЕНинформ"