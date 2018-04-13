МИД Туркменистана посетила делегация ФРГ

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 апреля глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад управляющим директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ в сферах торговли и экономики, банковского дела, высоких технологий, инвестиций и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"