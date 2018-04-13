Выражены соболезнования народу Алжира

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Народно-Демократической Республики Алжир Абделазизу Бутефлике с выражением соболезнований по случаю гибели множества людей при крушении военно-транспортного самолёта близ аэропорта Буфарик.

В своем послании глава государства передал слова искреннего сопереживания и поддержки родственникам и близким погибших.

ИП "ТУРКМЕНинформ"