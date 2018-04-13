Туркменский лидер поздравил коллегу из Азербайджана

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с поздравлениями по случаю его повторного избрания на высшую должность в государстве.

В своем послании туркменский лидер выразил Ильхаму Алиеву пожелания крепкого здоровья, благополучия и больших успехов на высшем государственном посту во имя мира, прогресса и процветания братского народа Азербайджана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"