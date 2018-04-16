Туркменский лидер поздравил граждан и соотечественников

АШХАБАД, 14 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю объявления Генеральной Ассамблеей ООН 3 июня Всемирным днем велосипеда.

В обращении говорится:

"Сердечно поздравляю вас с объявлением Генеральной Ассамблеей ООН по предложению нашей страны 3 июня Всемирным днем велосипеда.



Как вам известно, в настоящее время в Туркменистане большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Проводится большая работа, направленная на укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом, повышение спортивного авторитета страны.



За годы независимости во всех регионах возведены отвечающие требованиям времени спортивные объекты – современные стадионы, конноспортивные комплексы, спортшколы. Созданы все условия для подготовки и участия наших спортсменов в играх различного уровня, международных соревнованиях.



В Ашхабаде построен самый крупный в Центральной Азии Олимпийский городок. В 2017 году впервые в истории Туркменского государства были успешно проведены V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, - отмечается в обращении.



Большое внимание мы уделяем также развитию велосипедного спорта. В нашей стране доброй традицией стало ежегодно проводить массовые велопробеги. В начале текущего года мы дали старт международному веломарафону "Амуль-Хазар 2018".



Проводимые мероприятия, наряду с развитием спортивного движения в стране, стимулируют наших граждан на занятия спортом. Укрепление здоровья людей, развитие спорта и массовой физкультуры имеют огромную значимость.



Это полностью подтверждает и Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объявлении по инициативе нашего государства 3 июня Всемирным днем велосипеда. Соавторами данного документа, еще более повышающего международный авторитет Туркменистана, стали 56 стран мира. И мы вправе этим гордиться.



Также на Генеральной Ассамблее ООН принято решение о включении в повестку дня 73-й сессии пункта "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала". Принятие этого решения Генассамблеей ООН в период председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала имеет огромное значение.



Нейтральный Туркменистан и впредь будет прилагать все усилия по укреплению мира, дружественных отношений, развитию спорта, обеспечения спокойной и счастливой жизни всего человечества".

ИП "ТУРКМЕНинформ"