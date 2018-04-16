Проведено очередное заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, которое было посвящено текущим вопросам жизни страны.

В ходе встречи были заслушаны отчеты о подготовке к запланированным мероприятиям и праздничным датам, положении дел в сферах банков и финансов, экономики и торговли, сельского хозяйства, бизнеса и предпринимательства, ТЭК и технологий, промышленности, строительства, транспорта и связи и других.

По итогам заседания глава Туркменистана подписал постановление, предписав Министерству спорта и молодежной политики обеспечить подготовку и участие сборных команд страны в 32-х летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

ИП "ТУРКМЕНинформ"