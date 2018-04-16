Туркменский лидер переназначил кураторов регионов

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства глава Туркменистана подписал постановление о назначении новых ответственных за развитие регионов и столицы.

В частности, курировать Ахалский велаят поручено вице-премьеру Чары Гылыджову, Балканский велаят - заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Мамметхану Чакыеву, Дашогузский велаят - вице-премьеру Эсенмырату Оразгелдиеву, Лебапский велаят - заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Кериму Дурдымырадову, Марыйский велаят - заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Мыратгелди Мередову.



Ответственность за развитие Ашхабада возложена на заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Дадебая Амангелдиева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"