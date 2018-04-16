Глава Туркменистана переназначил судей

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд кадровых перестановок в составе судебного корпуса страны.

В частности, глава государства произвел следующие изменения: судьей Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада был назначен Аманмухаммет Ишангулыев, судьей Бабадайханского этрапского суда Ахалского велаята - Тавус Хандурдыева, судьей Чярджевского этрапского суда Лебапского велаята - Довран Ханов, новым председателем Чярджевского этрапского суда Лебапского велаята стал Абдыбай Оразов.

Также Мусамырат Союнов, ранее занимавший должность судьи Ашхабадского городского суда, был назначен заместителем председателя Верховного суда Туркменистана и введен в состав Президиума Верховного суда страны.

Занимавший должность судьи Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада Гурт Гурбандурдыев был назначен судьей Серахсского этрапского суда Ахалского велаята.



Судьей административного и исполнительного производства Чярджевского этрапского суда Лебапского велаята стал Довлет Аловов, ему присвоен 5-й квалификационный класс.



Нургелди Байрыев, занимавший должность судьи административного и исполнительного производства Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада, был назначен судьей Койтендагского этрапского суда Лебапского велаята.



Кроме того, Ахметяр Сапаров был освобожден от должности председателя Бюзмейинского этрапского суда города Ашхабада, а Алладурды Чарыев - от должности председателя Бахерденского этрапского суда Ахалского велаята.

ИП "ТУРКМЕНинформ"