Глава Туркменистана провел рабочее совещание с руководителями велаятов

АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное рабочее совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала обсуждение текущего положения дел в сельском и водном хозяйстве, сферах промышленности, транспорта и связи, и других отраслях национальной экономики, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

В ходе совещания глава государства также утвердил состав Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"