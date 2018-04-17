Глава Туркменистана провел рабочее совещание с руководителями велаятов

Глава Туркменистана провел рабочее совещание с руководителями велаятов17.04.2018 11:32
АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное рабочее совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.
Повестка дня мероприятия включала обсуждение текущего положения дел в сельском и водном хозяйстве, сферах промышленности, транспорта и связи, и других отраслях национальной экономики, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.
В ходе совещания глава государства также утвердил состав Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"