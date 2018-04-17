В Ашхабаде аккредитован новый посол Шри-Ланки

АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка (с резиденцией в Тегеране, Иран) Мохамед Шарифф Анис.

16 апреля посол посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру национального парламента Гульшат Маммедовой. Проведенные встречи и переговоры были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, ТЭК, промышленности, сельского хозяйства и текстильной индустрии, туризма, экологии и охраны окружающей среды.

Мохамед Шарифф Анис сменит в должности Якупития Куруппу Араччиге Роханаджитху, аккредитованного в Ашхабаде в августе 2016 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"