В Туркменистан прибыла делегация Румынии

АШХАБАД, 17 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 апреля прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад представительная делегация Румынии во главе с министром бизнес-среды, торговли и предпринимательства Румынии Штефаном Раду Опреа посетила МИД Туркменистана и приняла участие в 7-м заседании межправительственной туркмено-румынской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе проведенных встреч и переговоров были названы политическая, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная области, сферы транспорта и связи, грузоперевозки, энергетика, ТЭК, сельское хозяйство, легкая промышленность, технологии, туризм.

ИП "ТУРКМЕНинформ"