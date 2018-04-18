Делегация Туркменистана приняла участие в заседании СМИД ОЭС

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 апреля делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в прошедшем в Душанбе (Таджикистан) заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В рамках мероприятия главы МИД стран-участников ОЭС рссмотрели ход реализации проектов и программ ОЭС, развития сотрудничества Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов Организации, а также провели обмен мнениями по вопросам прогресса и оценке выполнения целей и задач, определенных в документе "Перспектива ОЭС - 2025", принятия новой Программы Организации экономического сотрудничества по содействию Афганистану, рассмотрели административные и финансовые вопросы Организации.

В рамках визита в Таджикистан глава МИД Туркменистана также провел встречу со своим таджикским коллегой, по итогам которой был подписан Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Таджикистан.

Также состоялись встречи главы внешнеполитического ведомства Туркменистана с министрами иностранных дел Ирана и Афганистана, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"