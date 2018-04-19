Туркменский лидер провел встречу с главой Санкт-Петербурга

АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад губернатором Санкт-Петербурга (Российская Федерация) Георгием Полтавченко.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и северной столицей РФ в сферах торговли и экономики, науки, образования, технологий, культуры, строительства, бизнеса и социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта и связи.

Программой визита российкой делегации запланировано посещение администрации города Ашхабада и ахалтекинского конноспортивного комплекса, а также ряд двусторонних встреч.

ИП "ТУРКМЕНинформ"