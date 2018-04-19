В Ашхабаде проведены туркмено-российские политконсультации по линии МИД

В Ашхабаде проведены туркмено-российские политконсультации по линии МИД19.04.2018 12:35
АШХАБАД, 19 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 апреля в МИД Туркменистана был проведен очередной раунд двусторонних политических консультаций по линии ведомств внешней политики Туркменистана и РФ, на которых российская сторона была представлена делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел России Е.Ивановым.
Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе переговоров были названы политика, торговля и экономика, наука, образование, культура, углубление консульского взаимодействия.
ИП "ТУРКМЕНинформ"