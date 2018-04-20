В Ашхабаде обсуждены вопросы выработки региональной экологической стратегии

АШХАБАД, 20 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Члены национальной рабочей группы Туркменистана приняли участие в прошедшей 19 апреля в Ашхабаде межведомственной консультативной встрече по разработке Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития в странах Центральной Азии.

Мероприятие было организовано Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию Международного Фонда спасения Арала (МКУР МФСА), Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) с целью обсуждения выдвинутых от Туркменистана предложений по адаптации ЦУР к национальной экономике и стратегиям развития государств, прежде всего, в области экологии и охраны окружающей среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"