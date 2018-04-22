Правительство Туркменистана собралось на очередное заседание

АШХАБАД, 21 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, посвященное актуальным вопросам жизни страны.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в сферах сельского хозяйства, торговли и экономики, банков и финансов, промышленности, ТЭК, энергетики, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"