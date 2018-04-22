Глава Туркменистана направил послание бывшему коллеге из Армении

Глава Туркменистана направил послание бывшему коллеге из Армении22.04.2018 11:25
АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание экс-президенту Республики Армения Сержу Саргсяну с поздравлениями по случаю его избрания на пост премьер-министра страны.
В своем послании туркменский лидер пожелал Сержу Саргсяну крепкого здоровья и успехов на новом ответственному посту во имя прогресса дружественного народа Армении.
Напомним, что в настоящее время пост главы Армении занимает Армен Саркисян.
ИП "ТУРКМЕНинформ"