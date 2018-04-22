Глава Туркменистана направил послание бывшему коллеге из Армении

АШХАБАД, 22 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание экс-президенту Республики Армения Сержу Саргсяну с поздравлениями по случаю его избрания на пост премьер-министра страны.

В своем послании туркменский лидер пожелал Сержу Саргсяну крепкого здоровья и успехов на новом ответственному посту во имя прогресса дружественного народа Армении.

Напомним, что в настоящее время пост главы Армении занимает Армен Саркисян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"