Туркменский лидер отправился в Узбекистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан.

Программа визита включает проведение переговоров на высшем уровне по ключевым вопросам развития туркмено-узбекского диалога по всему спектру направлений, Национальной выставки Туркменистана и совместного бизнес-форума, а также участие глав государств в церемонии открытия Ашхабадского парка в Ташкенте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"