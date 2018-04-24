Обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 апреля прибывший с двухдневным государственным визитом в Узбекистан Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел переговоры со своим коллегой, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Встреча в верхах прошла в узком и расширенном форматах в резиденции "Куксарой", куда туркменский лидер проследовал после встречи в аэропорту, и была посвящена рассмотрению хода реализации существующих двусторонних договоренностей, перспектив дальнейшего развития меежгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК, транспорта и связи, сельского хозяйства, промышленности, текстильной индустрии, энергетики и других, актуальных проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров были подписаны:

Программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы;

Программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы;

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение от 19 ноября 2004 года;

Соглашение о санаторно-оздоровительном лечении детей в Национальной туристической зоне "Аваза";

Меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры;

Соглашение о межрегиональном сотрудничестве;

Программа сотрудничества на 2019 год между МИД Туркменистана и МИД Республики Узбекистан;

Соглашение о создании Торговых домов Туркменистана и Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта;

Соглашение о сотрудничестве по карантину растений; Соглашение о создании Делового совета между ТПП Туркменистана и ТПП Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Институтом стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Федерацией профсоюзов Узбекистана;

Меморандум о взаимопонимании между Союзом женщин Туркменистана и Комитетом женщин Узбекистана;

Меморандум о взаимопонимании между Центральным Советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули и Центральным Советом Молодежного объединения Узбекистана.

В тот же день глава Туркменистана посетил площадь Мустакиллик, возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, побывал на улице Махтумкули, а также принял участие в церемонии открытия парка "Ашхабад".

В рамках визита в Ташкенте также была проведена Национальная выставка Туркменистана, посвященная достижениям всех отраслей экономики страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"