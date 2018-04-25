Туркменский лидер посетил Хорезмскую область Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля, в заключительный день двухдневного государственного визита в Узбекистан, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в сопровождении своего узбекского коллеги Шавката Мирзиёева посетил Хорезмскую область страны.

Программа поездки включала в себя участие в церемонии открытия Дома туркмено-узбекской дружбы и возложение цветов к памятнику великому туркменскому поэту Махтумкули Фраги в Ургенче, экскурсию по историческому памятнику "Uly howly" и посещение исторических памятников мирового значения в Хиве.

После вечернего концерта мастеров искусств туркменский лидер возвратился в Ашхабад.

ИП "ТУРКМЕНинформ"