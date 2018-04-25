Обсуждены вопросы транспортного сотрудничества на Каспии

АШХАБАД, 25 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 апреля в Ашхабаде завершило двухдневную работу 3-е заседание уполномоченных представителей стран каспийского региона по обсуждению проекта Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта на Каспийском море.

В рамках мероприятия представители отраслевых министерств и ведомств Туркменистана, Азербайджана, Ирана, России и Казахстана заслушали экспертные мнения и оценки логистических, социально-экономических и культурно-гуманитарных перспектив развития транспортного сотрудничества на Каспии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"