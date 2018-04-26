В Ашхабаде обсуждены вопросы противодействия отмыванию денег

АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 апреля в Ашхабаде завершил двухдневную работу семинар по вопросам противодействия отмыванию денег, организованный Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) для сотрудников Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями, Министерства финансов и экономики, финансовых учреждений, правоохранительных органов, а также риэлтерских и аудиторских компаний.

Основными темами семинара стали индикаторы отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма, а также передовой опыт межведомственного сотрудничества в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"