В Ашхабаде обсуждены вопросы противодействия отмыванию денег

В Ашхабаде обсуждены вопросы противодействия отмыванию денег26.04.2018 16:52
АШХАБАД, 26 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 апреля в Ашхабаде завершил двухдневную работу семинар по вопросам противодействия отмыванию денег, организованный Организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) для сотрудников Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями, Министерства финансов и экономики, финансовых учреждений, правоохранительных органов, а также риэлтерских и аудиторских компаний.
Основными темами семинара стали индикаторы отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма, а также передовой опыт межведомственного сотрудничества в данной сфере.
ИП "ТУРКМЕНинформ"