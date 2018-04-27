Новый посол Вьетнама прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам (с резиденцией в Москве) Нго Дык Ман посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой, принявшей их по поручению главы государства.

В ходе проведенных встреч и переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, текстильной индустрии, углубления взаимодействия по линии парламента и международных организаций.

Нго Дык Ман сменит в должности Нгуен Тан Сона, аккредитованного в декабре 2015 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"