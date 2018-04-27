В Ашхабаде проведены туркмено-швейцарские политконсультации

В Ашхабаде проведены туркмено-швейцарские политконсультации27.04.2018 12:35
АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля в МИД Туркменистана был проведен очередной раунд политических консультаций по линии Министерств иностранных дел Туркменистана и Швейцарии, для участия в которых в Ашхабад прибыла делегация Федерального департамента иностранных дел Швейцарии во главе с Послом, помощником Государственного секретаря по странам Европы, Центральной Азии и ОБСЕ ФДИД Швейцарии Николасом Брюлем.
В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, углубления взаимодействия по линии международных организаций.
ИП "ТУРКМЕНинформ"