Глава государства провел очередное заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

АШХАБАД, 27 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное, 8-е заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, организованного с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития ахалтекинского коневодства и конного спорта на международном уровне и организационных аспектов деятельности ассоциации.

В ходе форума, который по традиции проходит в преддверии празднования Дня туркменского скакуна, было объявлено о присвоении почетных званий "Türkmenistanyň at gazanan atşynasy" и "Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary" ряду соотечественников и зарубежных граждан, внесших вклад в развитие ахалтекинской породы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"