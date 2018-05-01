Проведено совместное заседание Кабинета Министров и Госсовета безопасности

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, посвященное ходу реализации принятых национальных программ и других актуальных вопросов государственной жизни.

В ходе встречи были заслушаны отчеты руководителей ведомств внешней политики, транспорта и связи, торгвли и экономики, обороны, прокуратуры, ТЭК и промышленности, хякимов велаятов и столицы, которые были посвящены текущему положению дел во вверенных им структурах и регионах, рассмотрено начало нового сельскохозяйственного сезона, ход строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за порядком и дисциплиной в подведомственных службах министру внутренних дел Туркменистана Исгендеру Муликову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

Кроме того, глава государства утвердил состав Совместной туркмено-германской рабочей группы с туркменской стороны, заседание которой пройдет в ближайшее время.

ИП "ТУРКМЕНинформ"