Глава Туркменистана поздравил граждан и соотечественников

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника туркменского скакуна, который отныне согласно указу главы государства будет именоваться Национальным праздником туркменского скакуна.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна! Выражаю вам благодарность за ваши заслуги в разведении туркменских скакунов, в коннозаводской деятельности, популяризации в мире славы ахалтекинцев.

Во все периоды истории туркмен ахалтекинские кони являлись ее украшением. "Небесные" скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов, на праздниках – их близкими друзьями. Благодаря своей красоте и чуткому нраву ахалтекинцы снискали заслуженную славу в мире.



Наш народ, почитая своих коней, облачал их в филигранные ювелирные украшения, конскую сбрую из золота и серебра. Эти прекрасные традиции достойно продолжает и нынешнее поколение зергеров.



Особый восторг как у наших соотечественников, так и у зарубежных гостей вызывает джигитовка – трюки на стремительно скачущей лошади, с удалью исполняемые нашими искусными наездниками на национальных празднествах. Государство создает все условия и возможности для развития искусства коневодства и конного спорта. Наряду с этим, еще более расширяются масштабы сотрудничества с различными странами мира в области развития коневодческой сферы, - отмечается в обращении.



В велаятах страны возведены конноспортивные комплексы, отвечающие мировым стандартам, модернизированы ранее имеющиеся, улучшаются социально-бытовые условия работников отрасли. Особое внимание в Туркменистане уделяется и обеспечению коневодческой отрасли высококвалифицированными специалистами. Создаются специальные учебные центры по подготовке профессиональных коневодов, сейисов и наездников. Убежден, что открытый манеж, построенный в Ашхабадском конноспортивном комплексе для проведения соревнований по конкуру, придаст мощный импульс развитию отечественного конного спорта!



Включение соревнований по конкуру в программу проведенных в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам приумножает популярность конного спорта среди молодежи, повышая престиж туркменских скакунов.



Отечественные коневоды проводят колоссальную работу по сохранению чистоты породы "райских" скакунов и увеличению их поголовья. Государство и впредь будет оказывать большую поддержку развитию коневодства и конного спорта, взаимному обмену опытом в данной сфере со странами мира, плодотворному сотрудничеству, улучшению условий труда и быта работников отрасли.



"Небесные" скакуны, еще в древности выпестованные на туркменской земле и ставшие общечеловеческим достоянием, считаются элитой среди чистокровных пород лошадей в мире. Преданные хозяину, стремительные ахалтекинцы во все времена были гордостью и близкими друзьями туркмен.



Взаимная преданность и дружба туркменских джигитов и коней широко отражается и в замечательных классических произведениях. Об этом наглядно свидетельствуют пословицы и поговорки: "Там, где конь станет, там быть празднеству", "Встав поутру, отца проведай, а затем – коня своего", "Имеющий коня имеет крылья", "Резвый конь не имеет цены".



Еще раз искренне поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, больших успехов в деятельности по дальнейшему совершенствованию и развитию искусства коневодства".

ИП "ТУРКМЕНинформ"