advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
01.05.2018 / 23:34 msk / 01:34 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил граждан и соотечественников
29.04.2018 12:22

АШХАБАД, 29 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю Праздника туркменского скакуна, который отныне согласно указу главы государства будет именоваться Национальным праздником туркменского скакуна.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна! Выражаю вам благодарность за ваши заслуги в разведении туркменских скакунов, в коннозаводской деятельности, популяризации в мире славы ахалтекинцев.

Во все периоды истории туркмен ахалтекинские кони являлись ее украшением. "Небесные" скакуны всегда были верными спутниками бесстрашных туркменских джигитов, на праздниках – их близкими друзьями. Благодаря своей красоте и чуткому нраву ахалтекинцы снискали заслуженную славу в мире.

Наш народ, почитая своих коней, облачал их в филигранные ювелирные украшения, конскую сбрую из золота и серебра. Эти прекрасные традиции достойно продолжает и нынешнее поколение зергеров.

Особый восторг как у наших соотечественников, так и у зарубежных гостей вызывает джигитовка – трюки на стремительно скачущей лошади, с удалью исполняемые нашими искусными наездниками на национальных празднествах. Государство создает все условия и возможности для развития искусства коневодства и конного спорта. Наряду с этим, еще более расширяются масштабы сотрудничества с различными странами мира в области развития коневодческой сферы, - отмечается в обращении.

В велаятах страны возведены конноспортивные комплексы, отвечающие мировым стандартам, модернизированы ранее имеющиеся, улучшаются социально-бытовые условия работников отрасли. Особое внимание в Туркменистане уделяется и обеспечению коневодческой отрасли высококвалифицированными специалистами. Создаются специальные учебные центры по подготовке профессиональных коневодов, сейисов и наездников. Убежден, что открытый манеж, построенный в Ашхабадском конноспортивном комплексе для проведения соревнований по конкуру, придаст мощный импульс развитию отечественного конного спорта!

Включение соревнований по конкуру в программу проведенных в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам приумножает популярность конного спорта среди молодежи, повышая престиж туркменских скакунов.

Отечественные коневоды проводят колоссальную работу по сохранению чистоты породы "райских" скакунов и увеличению их поголовья. Государство и впредь будет оказывать большую поддержку развитию коневодства и конного спорта, взаимному обмену опытом в данной сфере со странами мира, плодотворному сотрудничеству, улучшению условий труда и быта работников отрасли.

"Небесные" скакуны, еще в древности выпестованные на туркменской земле и ставшие общечеловеческим достоянием, считаются элитой среди чистокровных пород лошадей в мире. Преданные хозяину, стремительные ахалтекинцы во все времена были гордостью и близкими друзьями туркмен.

Взаимная преданность и дружба туркменских джигитов и коней широко отражается и в замечательных классических произведениях. Об этом наглядно свидетельствуют пословицы и поговорки: "Там, где конь станет, там быть празднеству", "Встав поутру, отца проведай, а затем – коня своего", "Имеющий коня имеет крылья", "Резвый конь не имеет цены".

Еще раз искренне поздравляю вас с Национальным праздником туркменского скакуна. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, больших успехов в деятельности по дальнейшему совершенствованию и развитию искусства коневодства".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Туркменистане состоялись очередные парламентские выборы
Туркменский лидер объявил праздничную амнистию
В Туркменистане объявили очередной армейский призыв
В Туркменистане определили самую красивую студентку
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Диалог Туркменистан - Узбекистан получит качественно новое наполнение
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
22.04.2018
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова на церемонии по случаю начала строительства афганского участка газопровода ТАПИ
Обзор прессы с 19 по 25 февраля
24.02.2018
"Rai Tre" назвала Туркменистан лучшем направлением для туризма в 2018 году
Обзор прессы с 1 по 7 января
08.01.2018
Энергетики Дашогузского велаята перевыполняют плановые показатели
Обзор прессы с 30 октября по 5 ноября
01.11.2017
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2018 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿