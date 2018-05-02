В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского скакуна

АШХАБАД, 30 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 апреля, в последнее воскресенье апреля, в Туркменистане прошли традиционные торжества в честь Праздника туркменского скакуна, который отныне согласно указу главы государства будет именоваться Национальным праздником туркменского скакуна.

В преддверии праздника в столице и велаятах страны прошли мероприятия, которые включали в себя финал международного конкурса красоты среди ахалтекинских скакунов, скачки, марафон и состязания по конкуру среди наездников-наставников на различные дистанции, тематические состязания среди представителей творческих профессий и другие. В них приняли участие глава государства Гурбангулы Бердымухаммедов и президент Олимпийского Совета Азии, шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах.

Самым красивым ахалтекинским скакуном нынешнего года признан 4-летний скакун Беркарарлык – потомок Безегдага и Гульйайла, принадлежащий частному коневоду из города Ашхабада Бегмырату Ходжалыеву.

В скачках на дистанцию в 1200 метров на конях от 4 лет и старше первым пришел к финишу скакун Армангала из Ахалтекинского конного комплекса, его наездником был Нурмухаммет Ходжанепесов.

На дистанции 1600 метров лучшее время – 1 минута 47 секунд – показал гнедой Гендаг под управлением наездника М.Маммедова.

В 2 забегах на 1800 метров лучшими сталм скакун Дордепел Государственной миграционной службы Туркменистана (сейис Д.Тайлыев, наездник Й.Сапаров), преодолевший дистанцию за 1 минуту 56,2 секунды, и скакун Алгуш из хозяйства Генеральной прокуратуры (сейис – Х.Баллыев, наездник – Б.Бердимухаммедов), показавший время 1 минута 57,8 секунды.

В 2 скачках на 2200 метров всех соперников опередили скакун Туран от Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана со временем 2 минуты 31,9 секунды (сейис Ш.Агамырадов, наездник – Б.Бабаев) и Гуджурлы от Генеральной прокуратуры со временем 2 минуты 23,8 секунды (сейис – Х.Бабалыев, наездник – Б.Бабалыев).

В двух забегах на 2400 метров лучшие результаты показали:

скакун Бахарлы от хякимлика Копетдагского этрапа города Ашхабада (сейис – М.Ширлиев, наездник – Ы.Сапаров) - 2 минуты 39,5 секунды и

Меледепел (сейис С.Рахымов и наездник М.Агамырадов) - 2 минуты 46,7 секунды.

В марафонных скачках на 60 километров лучшим стал скакун Гарасакар 2010 года рождения, всадник Б.Маммедов.

В конкуре первенствовал конь Тойчы 2011 года рождения. Жокеем и тренером его является Н.Бегларян.

От имени Президента Туркменистана в торжественной обстановке победителям были вручены главные награды состязаний.

ИП "ТУРКМЕНинформ"