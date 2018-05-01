В Ашхабаде прошел форум по Глобальной контртеррористической стратегии ООН в ЦА

АШХАБАД, 1 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 апреля в Ашхабаде было проведено совещание высокого уровня на тему "На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", организованное ведомством внешней политики Туркменистана совместно с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

В форуме приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, спецпредставителя Генерального Секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, заместители министров иностранных дел государств Центральной Азии, а также представители соответствующих региональных структур ООН.

В ходе встречи была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии (СПД), которая направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма на стратегической основе.

В рамках форума в МИД Туркменистана прошли двусторонние встречи с участниками совещания, в том числе, с заместителем министра иностранных дел Республики Таджикистан Исматуллой Насредином, руководителем странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Паулиной Карвовска, заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Ержаном Ашикбаевым, заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Айбеком Омокеевым, заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. В ходе встреч были обсуждены вопросы выработки общей стратегии по противостоянию угрозам современности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"