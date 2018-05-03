Рассмотрено социально-экономическое развитие Балканского велаята

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено рассмотрению хода социально-экономического развития Балканского велаята и реализации в регионе принятых национальных программ.

В ходе встречи вице-премьеры, ответственные руководители и представители администраций велаята представили главе государства отчеты о ходе строительства объектов социального и экономического назначения,текущем положении дел в сферах транспорта и связи, сельского хозяйства, ТЭК, промышленности, энергетики, культуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"