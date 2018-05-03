В Туркменбаши прошел международный форум

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая в Конгресс-центре "Аваза" в Туркменбаши был проведен международный форум "Великий Шелковый путь – к новым рубежам развития", в котором приняли участие представители правительственных и общественных кругов зарубежных стран, международных организаций.

Форум был организован с целью представления приоритетных позиций Туркменистана в вопросах международного партнерства в транспортно-транзитной и коммуникационной сферах и был приурочен к введению в строй обновленного Международного Туркменбашинского морского порта.

По итогам конференции была принята Авазинская декларация, а также прошла церемония вручения сертификатов и наград, которыми отмечен новый порт Туркменбаши экспертами различных организаций.

В частности, новый морской порт был отмечен наградой от международной консалтинговой компании "PricewaterhouseCoopers" и немецкой логистической и транспортной компании "Hamburger Hafen und Logistik AG" (HHLA), сертификатом от управляющей контейнерными терминалами в порту Гамбурга, и Голландских портов Zeeland Seaports, наградами за вклад в охрану окружающей среды и защиту птиц при строительстве Туркменбашинского порта были вручены от Института орнитологии Макса Планка (Германия) и Венского университета, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой порт ниже уровня моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"