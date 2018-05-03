В Туркменбаши ввели в строй обновленный морской порт

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 3 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию ввода в строй обновленного Междуннародного морского порта Туркменбаши, для участия в которой были приглашены почетные зарубежные гости.

Реконструкция Туркменбашинского порта стартовала в 2013 году. По результатам обновления территория порта занимает порядка 152 гектаров и включает паромный, пассажирский и грузовые терминалы. Общая протяженность причалов, которые одновременно могут обслуживать 17 судов, составляет более 1800 метров. Порт сможет обслуживать 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч грузовых машин, обрабатывать 400 тысяч контейнеров в год. Общая пропускная мощность нового порта – 17 миллионов тонн груза без учета нетфепродуктов, что создаст условия для увеличения экспортного потенциала страны, сократит путь и время прохождения масштабных транзитных грузовых потоков к товарным и сырьевым рынкам стран Среднего Востока и других регионов.

В структуре порта построен судостроительный и судоремонтный завод "Балкан", на котором сможет обрабатываться 12 тысяч тонн стали в год, предназначен для постройки 4 судов и ремонта 20 судов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"