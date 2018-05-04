В Туркменистане проверена боеготовность армии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 мая пребывающий с рабочим визитом в Балканском велаяте Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел внезапную проверку боеготовности национальной армии и состояния воздушной и наземной техники и оборудования, их способности выполнять поставленные задачи.

Результаты проверки обсуждались на выездном заседании Государственного совета безопасности, где также были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов страны за истекшие 4 месяца текущего года.

В ходе заседания глава Туркменистана за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор председателю Государственной таможенной службы Атадурды Османову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"