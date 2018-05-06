В Туркменистане образованы новые структуры

АШХАБАД, 5 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава межотраслевой координационной комиссии, которая будет ответственна за исполнение Национальной программы на 2017-2021 годы по реализации в Туркменистане Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.

Другим постановлением глава государства определил состав Национального координационного совета по реализации Национальной стратегии выполнения в 2014-2020 годах задач, определенных в Ашхабадской декларации по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"